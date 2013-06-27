В Актюбинской области жители села жалуются на грязную воду

На жителей поселка Кенкияк за неуплату за воду подают в суд. Однако сами жильцы заявляют, что им подается грязная вода, и что ее пить невозможно. По словам одного из жителей дома №4, подвал дома залит водой уже четвертый год. - Там всегда вода полная. Задвижка не работает. Из подвала идет вонь. Мы вынуждены дышать всем этим. Воду дают утром и вечером. В это время часть воды уходит в подвал. К тому же мы не пьем эту воду. Она грязная, - рассказывали жители поселка Кенкияк корреспонденту портала «Мой ГОРОД». Жители заявили, что несмотря ни на что коммунальное предприятие подает на них в суд. Между тем, сегодня состоится встреча жителей с акимом Кенкиякского сельского округа Розой САТАНОВОЙ. Об этом порталу "Мой ГОРОД" сообщила сама аким. - Акимат не вмешивается в судебные дела. Подачей воды занимается коммунальное предприятие. Но мы сегодня встретимся с жителями дома № 4. Задвижку пока закроем. Питьевую воду будем привозить машинами, - рассказала аким. По словам Розы САТАНОВОЙ, в доме №4 проживает 24 семей. Из них 19 имеют долги. Самый большой долг - примерно 70 тысяч тенге. Между тем, аким не скрывает, что проблемы "с залитыми подвалами" имеются и в других домах поселка.