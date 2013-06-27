Иллюстративное фото с сайта www.lida.info Иллюстративное фото с сайта www.lida.info ДТП произошло в поселке Кирпичный в 200 метрах от Кирпичного завода. Об этом порталу «Мой ГОРОД» сообщили в пресс-службе ДВД. Выяснилось, то 47-летний житель Актобе на автомашине «ГАЗ-53» допустил наезд на несовершеннолетнего велосипедиста. Полиция выяснила, что водитель авто был лишен права на вождение. По данным ДВД области, в результате происшествия 13-летний велосипедист был доставлен в областную детско-клиническую больницу с диагнозом «ЗЧМТ, ушиб головного мозга». Его госпитализировали в реанимационное отделение. Согласно заключению медицинского освидетельствования, водитель грузовика был трезв.