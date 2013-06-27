В свежем номере анонсы основных материалов не только на первой, но и на последней полосе, а горячие новости можно читать с начала, то есть с традиционных 2 и 3 страниц. Не менее горячие новости размещены на 42 и 43 полосах - это для тех, кто листает газету с конца. Еще одна фишка свежего номера - газета в газете. Специальный вкладыш «Частный сектор» вмещает в себя ТВ-программу, частные объявления, гороскопы и другую «развлекаловку».