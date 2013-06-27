Иллюстративное фото с сайта www.lenta-ua.net Иллюстративное фото с сайта www.lenta-ua.net Разбойные нападения, вымогательства и незаконное лишение свободы - список преступлений, совершенных тремя жителями Актюбинской области напоминает хронику разгула преступности 90-ых годов прошлого века. Так, российского бизнесмена на «Жигулях» выследили и напали на него на безлюдном участке промзоны. Иностранца избили, забрали у него ноутбук стоимостью 150 тысяч тенге. Другого россиянина почти сутки держали на съемной квартире, вымогая 2 миллиона рублей. Бизнесмен отдал всю наличность, пластиковые карточки и автомашину «Ниссан», лишь бы остаться живым. По возвращению в родной Орск, он написал заявление в полицию, составив фоторобот преступников. Однако искать подозреваемых никто не собирался. Оставшись на свободе, бандиты продолжили свои преступления. Они выследили хозяина обменного пункта, прострелили ему ногу, проломили череп и отобрали 2,5 миллиона рублей. Специализированный суд по уголовным делам Актюбинской области приговорил 26-летнего Алихана АЛЬМУРЗАЕВА к 14 годам колонии строгого режима, 24-летнего Рауфа КУРИМОВА к 8 годам колонии строгого режима, 28-летнего Нурлана ТУЙМАЛИЕВА к 10 годам колонии общего режима с конфискацией имущества. Кстати, Нурлан выступил пособником, найдя для приятелей жертву, последняя жертва группы - валютчик - его родной дядя.