Приказом агентства РК по делам государственной службы от 24 июня 2013 года № 06-7/89 «О зачислении в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», распоряжением акима Актюбинской областиПЕТРОВ Константин Викторович назначен руководителем аппарата акима Актюбинской области, сообщает пресс-служба акима области. Константин ПЕТРОВ родился в 1969 году. Окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова, по специальности учитель химии и биологии. Трудовую деятельность начал в 1991 году учителем химии и биологии средней школы № 3 г. Актюбинска. Работал заместителем директора по воспитательной работе СШ № 3 г. Актобе, заместителем заведующего отделом организационной и кадровой работы аппарата акима города Актобе, помощником акима города Актобе. В разные годы работал заместителем начальника цеха административно-хозяйственной деятельности и благоустройства АЗФ АО «ТНК «Казхром», помощником акима Актюбинской области, начальником областного управления внутренней политики. С января 2009 года - руководитель аппарата акима области. Фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области