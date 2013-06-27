Иллюстративное фото с сайта torange.ru Иллюстративное фото с сайта torange.ru 3 несовершеннолетних наркомана и 11 подростков, так называемых "нюхателей", стоят на учете в Атырауском областном наркодиспансере, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" - Клей "Момент", всевозможные лаки и краски - вот основные летучие вещества, которые потребляют несовершеннолетние наркоманы в Атырауской области, - рассказывает подростковый врач-нарколог Светлана СТРАМОУСОВА. - Мы провели рейдовые мероприятия совместно в полицейскими. Оказалось, что почти все подростки - выходцы из абсолютно нормальных семей с двумя родителями и среднего достатка. Нами также зафиксированы эпизодические случаи употребления наркотических веществ, не вызывающие привыкания. Всего с начала текущего года в регионе зарегистрировано 774 накрозависимых людей, среди них - 14 подростков. Из последних - 3 несовершеннолетних наркомана в возрасте 14-18 лет. Таксикоманов в области 11, двое из них в возрасте до 14 лет, 9 - до 18 лет. Все они взяты на учет, с ними проводятся профилактические мероприятия и беседы. Если же подросткам требуется лечение, оно проводится в стенах наркологического диспансера. - По сравнению с показателями прошлого года эти цифры остаются на среднем уровне с разницей в одну-две единицы, - заявила специалист.