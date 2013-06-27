Уральские предприятия показывают плоды инновационного развития

В Уральске стартует форум под эгидой «Семь дней из жизни ГПФИИР». За эти дни представители СМИ смогут побывать на различных предприятиях нашей области и увидеть, какие изменения произошли за три с половиной года с момента запуска программы. Первым предприятием, куда пригасили журналистов, - это АО «Агрореммаш». - В рамках государственной программы на нашем заводе реализуются два проекта, – рассказывает президент АО «Агрореммаш» Гимран БИСЕНОВ. – Первый проект это производство по горячему цинкованию, а второй - модернизация цеха по выпуску автоспецтехники. Было инвестировано более полумиллиарда тенге. За счет этих денег мы провели техническое переоборудование - закупили различные комплексы лазерной, плазменной резки, гибочные станки, ряд металлорежущих станков и многое другое. Все это повысило нашу техническую оснащенность, производительность труда и качество продукции. Сегодня "Агрореммаш" выпускает различную технику: противопожарные машины, поливомоечные машины для коммунальных служб, автомашины для вывоза бытовых отходов, технику для нефтегазовой отрасли. Параллельно с выпуском техники проходит обучение молодых работников. По словам Гимрана БИСЕНОВА, благодаря реализации первого проекта на заводе смогли организовать линию горячего цинкования металлоконструкций. Тем самым частично сократился импорт оцинкованных металлоизделий. Предприятием оцинковано около 997 тонн металлоконструкций на сумму 140,3 млн. тенге. Годовая мощность производства 2833 тонны. Также на период эксплуатации создано 55 рабочих мест. По реализации второго проекта было произведено 98 единиц автоспецтехники на сумму 1846,7 млн. тенге. В рамках проекта было создано 50 рабочих мест. Тушенка на экспорт Вторым предприятием, на котором мы успели побывать, стало ТОО «Кублей». Эта компания является бесспорным лидером отечественного рынка мясных и рыбных консервов. - Производство было налажено в 1992 году. На предприятии работали всего 11 человек, которые выпускали консервную продукцию в очень малых количествах, – рассказывает директор компании Талгат БЕРЕКЕШЕВ. – Сейчас на нашем предприятии работает более 250 человек. Выпускаем порядка 100 наименований консервы: рыбных, мясных, готовых обедов, казы. Мы экспортируем свою продукцию во многие страны: Россию, Туркменистан, Киргизию. У нас достаточно большой объем выпуска продукции, за одну смену производится сто пятьдесят тысяч банок, это более 20 вагонов в месяц. Десять процентов нашей продукции идет на экспорт, остальная часть реализуется на территории Казахстана. Коллектив в компании достаточно молодой, в среднем возраст специалистов до 30 лет. Также не последнюю роль играет образование - все сотрудники имеют дипломы университетов. Большое внимание администрация уделяет и повышению квалификации своих сотрудников, которые проходят обучение в Финляндии, Германии.