Иллюстративное фото с сайта ridus.ru Сотрудники полиции обнаружили коноплю во дворе частного дома, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного ДВД. - 36 кустов конопли обнаружили сотрудники управления по борьбе с наркобизнесом во дворе у одного из жителей г.Кульсары Жылыойского района, - сообщает пресс-секретарь областного ДВД Гульназира МУХТАРОВА. На след подозреваемого сотрудники УБН вышли 26 июня. Хозяина плантации 1969 года рождения задержали с 0,01 граммами марихуаны . После обыска двора его жилого дома и обнаружились заросли конопли. - В настоящее время мужчина задержан и водворен в ИВС, ведется следствие, - пояснила Гульназира МУХТАРОВА.