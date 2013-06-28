Дэвид КЭМЕРОН. Фото с сайта topwar.ru Дэвид КЭМЕРОН. Фото с сайта topwar.ru 30 июня в рамках визита премьер-министра Великобритании Дэвида КЭМЕРОНА в Атырау, будет подписано соглашение о создании Центра геологических исследований, сообщает корреспондент портала "Мой ГОРОД" со ссылкой на пресс-службу областного акимата. Отметим, что это первый в истории двусторонних отношений визит главы британского правительства в Казахстан. Приезд высокого иностранного гостя осуществляется по приглашению президента РК Нурсултана НАЗАРБАЕВА, который также прибудет в нефтяной регион. - Здесь запланирована встреча с представителями британских нефтегазовых компаний, которые работают на Каспийском шельфе, - уточнили в пресс-службе.