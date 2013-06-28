1. Марат ТОКЖАНОВ. Фото mgorod.kz 1. Марат ТОКЖАНОВ. Фото mgorod.kz Им стал Марат Лукпанович ТОКЖАНОВ, ранее возглавлявший управление внутренней политики области. Прежний руководитель аппарата Жалгас МЫРЗАГАЛИЕВ освобожден от должности. Напомним, он не прошел тестирование в корпус «А». Также прошли назначения в Сырымском районе, активу района была представлена кандидатура Абата ШЫНЫБЕКОВА, секретаря городского маслихата. Актив района единогласно поддержал предложение акима области. Сменился аким и в Каратюбинском районе. Здесь депутаты поддержали кандидатуру Асхата ШАХАРОВА. Асхату ШАХАРОВУ 35 лет, он заслуженный мастер спорта по дзюдо и самбо.