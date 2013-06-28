Спортивному чиновнику предъявлены практически те же самые обвинения, что и его коллегам - это «Присвоение или растрата вверенного чужого имущества». Об аресте ходатайствовали сотрудники финансовой полиции. БЕКАРЫСТАНОВ арестован на два месяца. Между тем, суд удовлетворил ходатайство ранее арестованного Марата МАНГУБАЕВА. Его отпустили из зала суда. Старшего тренера сборной РК по хоккею с мячом Марата МАНГУБАЕВА арестовали еще в конце апреля вместе с директором центра подготовки олимпийского резерва Конысом ЖЕТПИСОВЫМ. Им было предъявлено обвинение по части 3 статьи 176 УК РК - присвоение или растрата вверенного чужого имущества лицом, уполномоченным на выполнение государственных функций с использованием им своего служебного положения, группой лиц по предварительному сговору. Чиновника подозревают в растрате 7,9 миллиона бюджетных тенге.