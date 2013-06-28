Уральск посетил министр индустрии Асет ИСЕКЕШЕВ

Сегодня утром в Уральск прибыл вице-премьер-министр индустрии и торговли Асет ИСЕКЕШЕВ. Сразу с самолета министр посетил два крупнейших завода области - АО «ЗКМК» и АО «Уральскагрореммаш». На ЗКМК Асету ИСЕКЕШЕВУ показали сервисный центр General Electric, цех по производству нефтегазового оборудования, а также собранный самолет. - Самый главный вопрос - это заказ, - рассказал генеральный директор ЗКМК Ербулат АБДУЛОВ. - Для того чтобы оборудование было полностью загружено, чтобы люди были обеспечены заказами. Сейчас у нас есть все для работы, но нет заказов. Рядом с нами Карачаганакское месторождение, Кашаган, там есть газотурбинное оборудование General Electric и мы хотели попросить, чтобы именно мы обслуживали эти турбины, получили заказ на ремонт этого оборудования. Сейчас завод загружен на 70-80%. О необходимости государственной поддержки при заказах рассказал и директор АО «Уральскагрореммаш» Гимран БИСЕНОВ. - Сейчас проблема не только нашего предприятия, но и практически всех предприятий республики - это рынок сбыта и увеличение заказов, - рассказал Гимран БИСЕНОВ. - Сегодня идет очень большая работа государства в плане поддержки отечественного товаропроизводителя. Есть специальное постановление, которое регламентирует и для государственных органов приобретение продукции исключительно своих казахстанских товаропроизводителей. На «Уральскагрореммаш» министру показали производство спецтехники, новое оборудование, приобретенное в рамках программы «Дорожная карта бизнеса-2020». - Сегодня более полумиллиарда тенге у нас инвестировано в оборудование, - продолжает директор АО «Уральскагрореммаш». - Это действительно современное оборудование с лазерной и плазменной резкой, и наша техническая оснащенность позволяет нам выпускать продукцию высокого качества. К слову, именно «Уральскагрореммаш» производит оцинкованные контейнеры для ТБО, которые уже сейчас можно увидеть на улицах Уральска. - Продукцию уже нужно поставлять в другие регионы, - сказал Асет ИСЕКЕШЕВ. Министра заверили, что уже имеется договоренность с Атырауской областью, куда в ближайшее время поедут уральские контейнеры.