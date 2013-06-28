На место происшествия сразу же выехали полицейские, произвели осмотр ТРК. Всего было задействовано 110 сотрудников ДВД области, в том числе 8 авто патрулей. За 25 минут комплексными силами полиции было эвакуировано 2500 человек. В ходе осмотра здания ТРК «Мега Актобе» раннее полученное сообщение не подтвердилось - в результате осмотра подозрительных предметов обнаружено не было. По данным ДВД области, в ходе проведения ОРМ были установлены и задержаны жители города Актобе 22-ух и 23-ех лет, также 16-летний подросток, в отношении которых было возбуждено дело по ст. 242 «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма». Подозреваемые признались что, сообщили о заложенной бомбе в «Меге» из хулиганских побуждений. В данное время принимается решение по избранию меры пресечения.