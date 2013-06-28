- По итогам 2012 года объем твердых бытовых отходов по области составляет 5 460 000 тонн, по городу Уральск - 3 155 000 тонн,- говорит президент областной ассоциации экологических организаций Западно-Казахстанской области. - Весь мусор с города вывозят на полигон, который был введен в эксплуатацию в 1975 году, проектный срок эксплуатации уже давно закончился. Если провести анализ, то я, конечно, могу сказать, что есть улучшение, хотя и недостатки также присутствует. Во многих дворах все еще не хватает мусорных контейнеров, вывоз ТБО не систематизирован, зачастую он просто не вывозится, территория контейнерных площадок не убирается. Сами жители города допускают нарушения в загрузке мусора, встречаются случаи, когда жители выбрасывают мусор, где попало. Основной причиной огромного количества мусора начальник ЖКХсчитает стихийные рынки: - Продавцы скидывают в частные мусорные контейнеры картон, продукты, овощи и фрукты, которые испортились, - говорит Ельтай Отанович. - В этом году установили более 500 новых контейнеров, но город растет и техники, чтобы убирать мусор не хватает. Мусор копится, люди пытаются избавиться от него и сжигают, портят новые контейнеры. Сейчас мы будем бороться со стихийными рынками, а также планируем закупать новые контейнеры.