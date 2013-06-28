фото предоставлено пресс-службой акима Актюбинской области фото с сайта www.aktobesu.kz   Приказом агентства Республики Казахстан по делам государственной службы «О зачислении в кадровый резерв административной государственной службы корпуса «А», распоряжением акима Актюбинской области Архимеда МУХАМБЕТОВА от 28 июня 2013 года ШЕРИЯЗДАНОВ Аскар Турарович назначен акимом Алгинского района с согласия районного маслихата. Как рассказала порталу "Мой ГОРОД" в пятницу советник акима области Любовь ЧЕРНОВА, Аскар ШЕРИЯЗДАНОВ родился в 1968 году. Окончил Актюбинский педагогический институт им. К. Жубанова, по специальности - учитель русского языка и литературы. Также имеет диплом об окончании Алматинского института экономики и статистики, по специальности - бухгалтер-экономист. Трудовую деятельность начал в 1992 году преподавателем казахского языка и литературы ПТУ №7. В разные годы работал главным специалистом областного управления по языкам, пресс-секретарем, советником акима Актюбинской области, заместителем, позднее директором департамента внутренней политики, заместителем, затем начальником областного управления туризма и спорта. По данным акимата области, ШЕРИЯЗДАНОВ работал начальником отдела, директором департамента, представителем в г. Астане АО «НК «СПК Батыс», заместителем генерального директора группы компаний «Алтын Кыран» в г. Астана. С октября 2011 года руководитель аппарата акима города Актобе.