Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Иллюстративное фото с сайта www.thenews.kz Общественный совет по координации вопросов исследования национальной истории будет работать при акиме Атырауской области. По сообщиению пресс-службы, при акиме Атырауской области создан общественный совет по координации вопросов исследования национальной истории. В состав совета вошли известные ученые, краеведы. В этой связи состоялся актив области с участием ректоров высших учебных заведений, ученых-историков, где и была разъяснена концепция нового исследования национальной истории. В ходе собрания участники высказали свои предложения. В частности, совет займется вопросами восстановления Института истории в Атырауской области, финансирования и проведения научных работ и археологических раскопок, охраны историко-культурных памятников, публикации материалов и созданием документальных фильмов о материальных и нематериальных экспонатах. В перспективе планируется проведение аналогичных заседаний совета в городе и районах.