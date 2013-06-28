Журналисты любят говорить о своих достижениях, особенно в день работников связи и информации. "Мой ГОРОД" решил пойти от обратного, поэтому вашему вниманию мегафотки от наших корреспондентов. Фотки, которые не принесли гонорара их авторам, но которые до сих пор поднимают настроение всей редакции.   Так мы делаем новости В этой мегафотке нет ни капли постановки. Просто Анэль КАЙНЕДЕНОВА тестировала фотоаппарат и совершенно случайно ей удалось запечатлеть, как наш водитель Медет МЕДРЕСОВ и шеф-редактор Марат МАХМЕТОВ прикорнули после хорошего обеда.   Злата_аким_пьет_чай Угадайте, где на этом фото аким ЗКО Нурлан НОГАЕВ? Мы его так и не нашли, но он действительно присутствовал на этом мероприятии. Эту мегафотку сделала Злата, которая решила запечатлеть акима во время какого-то чаепития. Фото так и подписано: "Аким пьёт чай".   Оксана Наумова решила сфоткать имя человека Журналисты частенько ленятся записывать инициалы очередного должностного лица, а попросту фотографируют его бейджик или табличку с фамилией. Оксана НАУМОВА тоже сфотографировала имя и должность своего собеседника, и вот, что получилось...   Медет сфоткал аварию Ночные аварии - дело серьёзное. Особенно когда их приходится фотографировать. На этой мегафотке самое настоящее ДТП. Медет МЕДРЕСОВ хотел запечатлеть как автомобиль врезался в столб, а получилось футуристическое изображение инопланетного космического корабля, который потерпел крушение где-то на Чагано-Набережной.   Анель сфотографиловала клетку с перепелкой Любители живой природы должны оценить эту мегафотку по достоинству. Вы так и не поняли, что это такое? Это наша Анэль сфотографировала перепёлку в клетке. Очень трогательное и тёплое фото.   Златина фоткает уничтожение наркотиков (1) Злата сумела сделать атмосферную мегафотку с акции по уничтожению 25 килограммов героина. Такое чувство, что снимок делался сквозь слёзы наркоманов.   Балет глазами Наумовой Если кто скажет, что в этой мегафотке нет грации и красоты, пусть возьмёт свои слова обратно и признается, что он ни фига не понимает в искусстве. Потому что эти размытые контуры ни что иное, как балет Булата АЮХАНОВА, который приезжал в Уральск этим летом. Автор мегафотки: Оксана НАУМОВА.   Петр Троценко фотографирует археологов Мегафотка археологов от Петра ТРОЦЕНКО. Любой нормальный фотограф постарался бы выбрать ракурс получше, но Петро решил, что и так сойдёт.   наумова умудрилась поймать ракурс Модернизация ЖКХ от Оксаны НАУМОВОЙ. Иллюстрация довольно ярко отражает ход событий.   Злата решила сделать клевое ночное фото Мы никогда не узнаем, что же происходило за этим шлагбаумом. Но очевидно что-то интересное, иначе Злата бы не стала куда-то ехать глубокой ночью, чтобы сделать эту мегафотку. А может быть и стала бы... Это ведь Злата.   Анэль сфоткала сгоревший гараж Взглянув на эту мегафотку может показаться, что Анэль сняла краешек ядерного взрыва, от которого отворачивается бабушка. На самом деле Анэль сфотографировала свой палец, хотя должна была запечатлеть пожар.   Анэль фоткает как женщина -призрак дарит ветерану цветы И снова отличилась Анэль. На этой фотке девушка-призрак вручает цветы ветерану ВОВ Ивану ГАПИЧУ. Сфотографировать девушку-призрака очень легко - достаточно выбрать ракурс так, чтобы яркий свет из окошка попадал прямо в объектив.   Оксана Телятова сфотографировала встречу акима и немцев Оксана ТЕЛЯТОВА фотографировала встречу акима с немецкими инвесторами, а получился ковёр. Зато теперь мы знаем, какие ковры в акимате.   Наумова фоткает шорттрек Одним мановением объектива Оксана НАУМОВА превратила красивые соревнования по шорт-треку в безлюдный каток, на котором фигурист и тренер кажутся очень одинокими людьми.