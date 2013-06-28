Посёлок Перемётное, центр Зелёновского района. Фото с сайта voxpopuli.kz Посёлок Перемётное, центр Зелёновского района. Фото с сайта voxpopuli.kz Вместо Марата УНГАРБЕКОВА, который не прошел в корпус «А», акимом Зеленовского района назначен Карим ЖАКУПОВ. Ранее он возглавлял управление по мобилизационной подготовке, гражданской обороне, организации предупреждения и ликвидации аварий и стихийных бедствий.