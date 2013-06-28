seeoilО перспективах развития каспийского шельфа, проблемах, связанных с бурением и добычей нефти на море шел разговор на международной конференции в Атырау, сообщает официальный сайт «Стратегия - 2050». Развитие каспийского шельфа будет продолжаться. Об этом шел разговор на международной конференции в Атырау, участие в ней приняли ведущие мировые эксперты в области нефтедобычи. Сегодня регион занимает второе место в мире по наличию неиспользуемых запасов нефти и газа. На очереди - освоение новых перспективных месторождений. - Ранее разведанные месторождения, они уже в большей части в эксплуатации. Новых структур прироста запасов мы не наблюдаем. В связи с этим в министерстве индустрии и новых технологий большая работа проводится по подготовке изменений в законодательство, что бы инвестиции в геологоразведку стали более привлекательными, - рассказал генеральный директор Ассоциации организаций нефтегазового и энергетического комплекса нефтедобыча не отразится на экологической ситуации в регионе.. Непременным условием начала операций на шельфе должно стать наличие у компаний современного оборудования и безопасных технологий. Специалисты уверяют, нефтедобыча не отразится на экологической ситуации в регионе. http://strategy2050.kz    