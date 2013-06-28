Фото с сайта professionali.ru Фото с сайта professionali.ru Бывший руководитель аппарата Бактыкожи ИЗМУХАМБЕТОВА, не прошедший в корпус «А», возглавил управление природопользования. По сообщению пресс-службы областного акимата, Бактыкожа ИЗМУХАМБЕТОВ произвел ряд кадровых изменений. Новым руководителем аппарата акима области стал Ернар БАСПАЕВ, ранее занимавший пост начальника департамента юстиции по Атырауской области. Он прошел в кадровый резерв корпуса «А». А вот Алимухаммед КУТТЫМУРАТУЛЫ, который не попал в корпус «А», назначен начальником управления природопользования и природных ресурсов Атырауской области. Также были назначены три акима районов. Ерболат УМАРОВ стал акимом Макатского района. В Индерском районе акимом стал Серик АРЫСТАН. Исатайский район доверили Нурлыбеку ОЖАЕВУ. Сменились и начальники некоторых областных управлений. Новым начальником управления образования Атырауской области назначен Бериккали САРСЕНГАЛИЕВ, А бывший главный педагог области Саткан ЕСЕНГАЛИЕВ назначен и. о. начальника областного управления по защите прав детей. Начальником управления земельных отношений, по решению акима назначен Турарбек СУЛТАНБЕКОВ.