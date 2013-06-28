Уральских журналистов ознакомили с производством макарон

В Уральске продолжается неделя освещения индустриализации казахстанских предприятий. Сегодня журналисты побывали на недавно открывшейся макаронной фабрике № 2. Макаронному производству всего один год, но за это время руководству предприятия есть что показать. - Наша фабрика была открыта в прошлом году, - рассказывает заместитель директора по производству макаронных изделий Мурат ЖАНАТАУОВ. - Инвестиции составили более двух с половиной миллионов долларов. Общий выпуск изделий на данном объекте планировался и уже выпускается до трёхсот тонн в месяц. Сейчас у нас производится более 10 наименований различных видов макарон. Работают две линии по выпуску спагетти и лапши «Корона», а также традиционные лепешки «Жайма». Кроме того мы запустили еще одну торговую марку «La pasta di Felice», в отличие от основной торговой марки «Корона» её отличие состоит в том, что изделия производятся из твердых сортов пшеницы, что делает эту продукцию элитной. Благодаря новому производству в городе образовались 80 новых рабочих мест для молодых специалистов. Сейчас здесь работают выпускники Западно-Казахстанского аграрно-технического института. Всего за один год налажены поставки не только по территории Казахстана, но и в страны ближнего зарубежья. Около 20% продукции уходит на экспорт в Афганистан, Россию, Грузию, планирются поставки в Киргизию. Только за одни сутки выпускается 7-8 тонн макаронных изделий. За один час выпускается около 500 килограмм длиннорезных макарон и примерно 130 килограммов лепешек «Жайма». Последние месяцы предприятие активно сотрудничает с ТОО «Кублей», налаживается выпуск готовых обедов, таких как макароны с говядиной и мясо по-казахски.