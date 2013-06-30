Фото с сайта astana.kz Фото с сайта astana.kz Сегодня, 29 июня, в Астане состоялось служебное учение с целью подготовки универсальных стражей порядка. На лекции присутствовало свыше 100 полицейских. В состав лекторов вошли представители оперативно-криминалистического Управления, Управления расследований, психологической службы и Полка патрульной полиции ДВД города Астаны. «Сегодняшнее мероприятие проводится в связи слияния патрульно-постовой службы с дорожной полицией, в связи с этим проводятся занятия для сотрудников дорожной полиции, а также для сотрудников Полка патрульной полиции. Цель занятий состоит в том, что сотрудник дорожной полиции должен знать работу патрульной постовой службы и наоборот, так как они будут нести службу на участках, а сотрудники дорожной полиции будут заниматься не только обеспечением безопасности дорожного движения, а также будут заниматься охраной общественного порядка. Будут выезжать на место преступления и дополнительно заниматься обеспечением безопасности движения», - рассказывает astana.kz начальник штаба отдельного батальона дорожной полиции города Астаны Бекзат Усманов. Функции универсальных полицейских значительно расширяются, теперь они должны уметь выполнять обязанности по обеспечению общественной и дорожной безопасности. В этих целях в данное время в ДВД проводится ряд мероприятий. В первую очередь организовано обучение личного состава Полка патрульной полиции на курсах водителей-профессионалов, а также обучение знаниям правил дорожного движения. Дополнительно изучается нормативно-правовая база, регламентирующая деятельность по линии дорожной безопасности, в том числе применение статей КоАП. В свою очередь, дорожные полицейские обучаются функциям, применяемым в охране общественной безопасности astana.kz