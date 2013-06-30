Фото с сайта astana.kz Фото с сайта astana.kz Впервые в Казахстане столичные врачи начали использовать новый уникальный аппарат для круглосуточного наблюдения за состоянием пациентов с острыми нарушениями мозгового кровообращения. Специалисты Городской больницы № 1 используют новейший аппарат для нейромониторинга - монитор Camino. Американский производитель аппарата Integra разработал данный прибор для точного измерения параметров внутричерепного давления, температуры головного мозга и церебрального перфузионного давления. Оборудование является стандартом оказания медицинской помощи в европейских странах и странах Северной Америки. На данный момент это единственный нейромониторинг прибором Camino в Центральной Азии, который проводится только в Городской больнице № 1, Астана. Как сообщили astana.kzспециалисты больницы, актуальность данного прибора заключается в том, что он позволяет прогнозировать риски ухудшения состояния пациентов, следить в реальном времени за важнейшими показателями, вовремя предпринимать необходимые вмешательства, что, в свою очередь, способствует снижению числа летальных исходов. «С целью максимального восстановления функций организма после перенесенного инсульта и предупреждения повторных инсультов на базе Городской больницы № 1 создан инсультный центр, рассчитанный на 250 тыс. населения Алматинского района г. Астаны»,- сообщают в больнице. Новый столичный центр состоит из отделения интенсивной терапии и реанимации, отделения ранней реабилитации и отделения нейрохирургии. Экстренную помощь инсультным больным оказывает мультидисциплинарная бригада в составе врачей нейрохирургов, неврологов, реабилитологов, инструкторов лечебной физкультуры, психиатра, кардиолога и нейрореаниматологов. По словам специалистов Городской больницы № 1, новый нейромонитор Camino будет способствовать улучшению качества оказываемой высокоспециализированной и специализированной медицинской помощи в данном центре. astana.kz