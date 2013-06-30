фото с сайта nr2.ru фото с сайта nr2.ru Главной транспортной прокуратурой РК возбуждено уголовное дело по статье "нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного судна" по факту крушения самолета АН-2 в Кызылординской области Казахстана, сообщает пресс-служба г прокуратуры. "На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр места происшествия", - говорится в сообщении надзорного органа. Выехала спец комиссия по расследованию авиационного происшествия Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан, а также сотрудники Департамента внутренних дел на транспорте. Напомним, что 19.40 час 28 июня 2013 года недалеко от поселка Теренозек Сырдарьинского района Кызылординской области при проведении авиахимических работ произошло крушение самолета АН-2 авиакомпании АО «Авиакомпания «Азия континенталь авиалайнс», на борту которого находились два члена экипажа. Командир воздушного судна гражданин Республики Узбекистан Капилаж Сергей погиб, другой пилот - гражданин Республики Казахстан Силавол Валерий - в настоящее время находится в больнице, его состояние оценивается как тяжелое. today.kz