Музей истории рыболовства открыт в Аральске. Экспозиция посвящена рыбацкой славе и возрождению рыбной промышленности Арала. Более 500 предметов выставлены в стенах старого купеческого дома и на борту корабля «Лев Берг». Это судно теперь уже на вечной стоянке. Экспонаты отражают как прошлое, так и настоящее рыболовства. В числе раритетов различные снасти, которыми пользовались местные рыбаки, инструменты и предметы быта. Особый интерес у посетителей вызвала уникальная коллекция морских обитателей. Некогда Арал славился своей живностью. Здесь водилось более 30 разновидностей рыб. Многие полностью исчезли из-за экологической катастрофы. Ханзада АБИЛГАЗИЕВА, заведующая музеем: - Наш музей расположен на самом дне моря. Раньше на этом месте плескались волны, сейчас открыли музей. Все эти экспонаты помогали собирать местные жители. До сих пор к нам приносят рыболовецкие сети, старые компасы и другие приспособления. Словом, всё, что может представлять историческую ценность.