Фото с сайта 24.kz Фото с сайта 24.kz Вывернуть омара наизнанку или рассмотреть внутреннюю часть морской ракушки. Теперь это стало возможным благодаря уникальному художественному эксперименту, в котором используется рентген. В небольшом офисе ортопеда доктора Паул Фонтейн и Джозеф Мойсан из американского Вестминстера решили посмотреть на искусство под другим углом. Они создают и продают распечатанные изображения предметов домашнего быта, животных и даже человеческих частей тела, сделанных на рентгеновском аппарате. Для того чтобы получить очередной шедевр, цифровые живописцы помещают объект в аппарат, а изображение загружают на компьютер. После чего рисунку добавляют красок. Креативные врачи с гордостью заявляют, что спрос на их работы в последнее время растет быстрыми темпами. 24.kz