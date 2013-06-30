Фото с сайта 24.kz Фото с сайта 24.kz Столичные медики спасают людей с помощью гаджетов. Врачей скорой помощи Астаны обязали использовать в своей повседневной работе планшетные компьютеры. Эксперимент удался, и теперь, чудо XXI века - обязательный атрибут бригады медиков во время оперативных выездов. В этой небольшой комнате 8 диспетчеров. Именно сюда ежедневно поступают все самые срочные и тревожные звонки от больных и пострадавших по столице. Все просто: вы позвонили, все данные сохранили в базе данных, а потом передали главному диспетчеру. Уже здесь начинается самое интересное. Данные о потенциальном пациенте направляют на планшетник в карету скорой помощи. Болатхан ГАЛИЕВ, доктор скорой помощи: - Сейчас поступил вызов, принимаем. Тут указаны адрес, фамилия, телефон и причина вызова. Дальше, следуем по вызову. Бригада скорой помощи экстренно выезжает по адресу. Оказалось, на одной из автобусных остановок экстренно в помощи нуждается женщина. Дальше люди в белых халатах действуют уже по привычному сценарию. Первая помощь и доставка в больницу. После, врачам тоже не до отдыха. Болатхан ГАЛИЕВ, доктор скорой помощи: - В данное время, если я нажимаю кнопку «свободен», в течение 1-2 секунд в станции скорой помощи уже знают, что я свободен и готов принять любой вызов. Такие планшетники вряд ли знакомы фанатам продукции Стива Джобса. Они не для просмотра фильмов, загрузки музыкальных клипов, здесь все серьезнее. И весит он больше двух килограммов. Его можно мыть, точнее дезинфицировать, а выключать его врачи не имеют права. Пропустят экстренный вызов. Медицинские планшетники заменили сегодня привычные рации. ГУЛЬНАРА ТУЯКОВА, заведующий информационно-оперативным диспетчерским отделом: - Вызов через планшетник ускоряет время передачи, и освобождается радиоэфир, который прежде был засорен сигналами, получаемыми от бригады. Например, если раньше диспетчер затрачивал около 2-3 минут, то сейчас он затрачивает 2-3 секунды. Теперь планшетники экономят не только время врачей, но и нервы. Передать по рации данные о пациенте, его адрес, номер телефона, диагноз и другие подробности было довольно сложно. Теперь все эти данные поступают сюда. И настолько мобильно, что доставив одного пациента, бригада скорой помощи уже спешит на помощь другому. Авторы: Галия Марат, Рустем Рустемов, 24 KZ. 24.kz