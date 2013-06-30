Фото с сайта 24.kz Фото с сайта 24.kz Все цвета радуги украсили одно из самых ярких событий в австралийском Алис-Спрингс. Не меньше шести тысяч шедевров собраны со всех концов земного шара по случаю проведения IV фестиваля вязаных головных уборов. Традиционно подобные шапки австралийские дамы надевают для участия в гонках, однако здесь представлены модели весьма далекие от стандартов. По словам организаторов, такие головные уборы - это своеобразное декоративно-прикладное искусство, ориентированное на новую аудиторию. Здесь не встретить шапки, которые принято носить холодной зимой. Работа над каждым экземпляром занимает не меньше сотни часов. 24.kz