Фото с сайта olddogsbar.ru Фото с сайта olddogsbar.ru Из тех, что выставлены в открытую продажу в прошлом месяце Москва догоняет Монако и Гонконг по стоимости элитного жилья. Эксперты рассказывают, в частности, о самой дорогой квартире Москвы, выставленной на продажу в прошлом месяце в Интернете. В особняке премиум-класса, расположенном в Турчаниновом переулке неподалеку от станции метро «Парк Культуры», продается квартира общей площадью 1 000 квадратных метров. Стоимость элитного жилья — 45 млн долларов, что составляет приблизительно 1,5 млрд рублей. Здание особняка построено в 2009 году и готово для чистовой отделки. Многокомнатная квартира располагается на втором этаже восьмиэтажного монолитного дома с полностью подключенными коммуникациями. В качестве бонуса будущему хозяину предоставляется аж 4 места на подземном паркинге. Для сравнения: за ту же сумму можно приобрести замок с панорамным видом на море в Монако или виллу в Сан-Франциско, окна которой выходят на залив со знаменитым мостом «Золотые ворота». bfm.ru