Фото: Reuters Гены трех человек будут использовать при искусственном оплодотворении ЭКО от трёх родителей. Правительство Британии готовит законопроект, который разрешит смешивать гены трёх человек при искусственном оплодотворении. Цель процедуры — воздействовать на гены эмбриона и заменить те, которые ведут к серьёзным заболеваниям. Говорит руководитель исследования профессор Дуг Тёрнбулл: «Такой способ призван устранить передачу митохондриальных заболеваний, которые передаются по наследству. Мы хотели остановить заболевание, чтобы оно больше не передавалось от поколения к поколению». Процедура ведёт к изменению ДНК, потому это непростой не только медицинский, но и этический вопрос, говорит обозреватель BBC по вопросам медицины Джеймс Галлагер: «Полученный эмбрион содержит внутриядерное ДНК с характеристиками обоих родителей, а также незначительную часть информации о третьем доноре. И хотя эта часть очень мала, изменения сохраняются навсегда, и ДНК будет передаваться от родителя к ребенку уже в новом виде, в каждом последующем поколении». Если такой закон будет принят, то Великобритания станет первой страной, легализовавшей эту процедуру. bfm.ru