Фото с сайта smi2.ru Фото с сайта smi2.ru Сотрудники АНБ устанавливали «жучки» в кабинетах представителей ЕС Американские спецслужбы прослушивали телефонные переговоры, проходившие в представительствах органов Европейского союза в Вашингтоне, Нью-Йорке и Брюсселе. Об этом сообщает немецкий журнал Der Spiegel, в распоряжении которого имеется справка Агентства национальной безопасности США от 2010 года, появившаяся у экс-сотрудника американских спецслужб Эдварда Сноудена. Как отмечает издание, в кабинетах европейских чиновников в Вашингтоне и штаб-квартире ООН были установлены «жучки», благодаря которым велось прослушивание. Помимо этого, американцы заполучили доступ к электронной почте и документам представителей европейских стран. Информацию Der Spiegel подтверждает и агентство Reuters, уточняя, что прослушка осуществлялась не только в Вашингтоне, а также в Нью-Йорке и Брюсселе, где располагается Совет Европейского союза. Более того, согласно интервью бывшего сотрудника АНБ Уэйна Мэдсена (Wayne Madsen), опубликованного на сайте Privacy Surgeon, спецслужбы по меньшей мере семи стран ЕС передавали информацию о телефонных переговорах и интернет-активности граждан своим американским коллегам. По словам Мэдсена, у Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Дании есть договоры с Соединенными Штатами, которые обязывают их спецслужбы передавать информацию о гражданах по запросу АНБ. При этом на страны, ведущие, как сказал Мэдсен, сотрудничество с американцами, приходится почти 70% населения Евросоюза. Глава Европарламента Мартин Шульц, комментируя публикацию Der Spiegel, заявил, что если факты подтвердятся, то они окажут серьезное влияние на отношения ЕС и США. Вместе с тем, на сайте портала Business Insider отмечается, что Уэйн Мэдсен, который дал интервью Privacy Surgeon, известен своими противоречивыми заявлениями. Например, он называл подозреваемых в организации взрывов на марафоне в Бостоне агентами правительства. Эдвард Сноуден, в свою очередь, в настоящее время скрывается от властей США, которые начали против него уголовное преследование из-за разглашения секретных данных. smi2.ru