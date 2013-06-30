Фото с сайта auto.gazeta.kz Фото с сайта auto.gazeta.kz Уже 1 июля для ввозимых в Казахстан автомобилей заработает новый экологический класс. С этой даты первичная постановка на учет автомобилей экологического класса Евро-3 и ниже будет запрещена. Это касается как новых, так и бывших в употреблении автомобилей. Казахстанцы, которые ввезли автомобиль стандарта Евро-3 до 1 июля, но не успели поставить его на учет, смогут сделать это до конца срока действия сертификата, выданного Центром стандартизации. Такие сертификаты выдаются на 6 месяцев. Определять экологический класс автомобилей, бывших в употреблении, можно соответственно году выпуска и стране производства. Под минимальный разрешенный в Казахстане стандарт Евро-4 попадают авто, выпущенные в Европейском союзе с 2005 года, в США с 2006 года, в Японии с 2010 года. Китайские авто стали соответствовать Евро-4 с 2012 года, корейские — с 2006 года, а российские — с 2010 года. В случае если страны производства нет в справке, приводимой правительством, автомобилю необходимо будет пройти экологическую экспертизу. Отметим, что Евро-4 введено в Казахстане пока только для ввозимых автомобилей. Для транспортных средств, которые производят в республике, Евро-4 заработает только с 1 января 2014 года. Для топлива минимальный стандарт Евро-3 будет введен с 1 января 2014 года, а Евро-4 — 1 января 2016 года. auto.mail.ru