Журналисты побывали на ТОО «Белес-Агро»

Журналистов продолжают знакомить с западноказахстанскими предприятиями, продукция которых идет на экспорт в разные страны. Очередным предприятием, где побывали представители СМИ, стало мукомольное предприятие ТОО «Белес-Агро», которое входит в агрохолдинг «Авангард», представляющий собой вертикально интегрированное производство — от производства зерна до переработки его в муку. — Официально наше предприятие заработало в декабре 2009 года, — рассказывает заместитель директора Касым ИСКАКОВ. — Свое предприятие мы оснастили самым современным оборудованием швейцарско-немецкой фирмы «Buhler», тем самым наладили выпуск лучшей продукции, отвечающей строгим Европейским стандартам. На полную производственную мощность вышли летом 2010 года, годичное производство составило 45000 тонн зерна и 30000 тонн муки. На предприятии работает 100 человек, из которых 70 человек являются сельскими жителями, а 30 работников приезжают из города. Хорошие кадры решают всё, поэтому в конце года планируем отправить на повышение квалификации своих молодых специалистов в Германию. Предприятие давно заслужило хорошие рекомендации. Летом 2011 года продукция ТОО «Белес-Агро» завоевала 1 место на конкурсе «Алтын сапа» в номинации «Лучшие продовольственные товары». В 2012 году на экспорт в Узбекистан, Туркмению и Россию ушло практически 65% продукции. Благодаря новым технологиям на базе предприятия было разработано 6 новых видов муки: «Праздничная», «Крестьянская», «Домашняя», «Казахстанская», «Классик» и «Экстра». Весь процесс производства, которым управляют 4 человека, имеющих специальное образование, полностью автоматизирован. За смену перерабатывается около 120 тонн зерна, что дает возможность поставлять на экспорт ежегодно до 30000 тонн муки. От начала и до окончания всего цикла делаются лабораторный анализ продукции, а также делают предварительную выпечку, что дает производителям возможность отслеживать качество муки и манной крупы.