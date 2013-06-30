В Уральске внедорожник врезался в стену жилого дома

30 июня примерно в 19.00 внедорожник Toyota Land Cruiser Prado, сбив забор, врезался в стену частного дома по адресу ул. Досмухамедова (бывшая Рабочая), 63 Очевидцы утверждают, что машина двигалась на большой скорости, из-за которой водитель не справился с управлением и врезался в стену жилого дома. От столкновения никто не пострадал. В данный момент на месте работают сотрудники УДП и дознаватели.