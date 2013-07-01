фото с сайта sngdaily.ru фото с сайта sngdaily.ru (c) bnews.kz - Развитие субъектов малого и среднего бизнеса, которым отводится роль будущего «локомотива экономики» Казахстана, является одним из главных приоритетов госпрограммы Новой индустриализации, сообщает пресс-служба МИНТ. «На сегодняшний день к субсидированию одобрено 3406 проекта на общую сумму 839,621 млрд тенге, в том числе по первому направлению 2952 проектов на сумму кредитного портфеля 500,87 млрд, по второму направлению 223 проекта на сумму 175,517 млрд тенге, по третьему направлению одобрено 231 проектов на сумму 163,23 млрд тенге», - говорится в сообщении. При этом уже сейчас подписано 2803 договора на сумму 632,413 млрд тенге, а объем выплаченных субсидий составил 35,063 млрд тенге. По гарантированию кредитов одобрено 219 проектов на сумму кредитов 21,535 млрд тенге. Подписано договоров гарантирования по 187 проектам на сумму кредитов 19,874 млрд тенге. Выдано гарантий на сумму 8,077 млрд тенге. Наибольшая часть проектов в разрезе отраслей по субсидированию приходится на обрабатывающую промышленность - 41%, транспорт и складирование - 26%. В обрабатывающей промышленности структура поддерживаемых проектов выглядит следующим образом: 36% пищевая, 13% прочая неметаллическая продукция. В целом, на сегодня мерами поддержки по программе охвачено свыше 37 000 предпринимателей. Созданная по инициативе Главы государства программа «Дорожная карта бизнеса-2020» стала одним из ключевых механизмов реализации программы Новой индустриализации. Данной госпрограммой предусматривается ускоренное развитие несырьевых секторов экономики, обеспечивающих ее диверсификацию и рост конкурентоспособности. Отличительной чертой программы «Дорожная карта бизнеса-2020» является увеличение предпринимательской активности населения. Благодаря Государственной программе по улучшению бизнес-климата, в Казахстане в течение последних трех лет наблюдается стабильное увеличение количества субъектов частного предпринимательства.