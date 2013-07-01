Программа «Занятость-2020» преображает села. К примеру, в Северо-Казахстанской области благодаря государственной поддержке в деревнях восстанавливают Дома культуры, ремонтируют больницы и строят новое жилье. Сотни сельчан сменили место жительства и начали новую жизнь. Район имени Габита Мусрепова - один из крупнейших в Северо-Казахстанской области. В его составе 80 деревень, из них 20 с низким экономическим потенциалом. По программе «Занятость-2020» жителям так называемых неперспективных сел предлагают переехать в райцентр. Для этого здесь построили целый микрорайон. Нурсадык БАРАКАЕВ, начальник районного отдела занятости: - Из 14 малонаселенных пунктов, там, где отсутствуют удобства для людей, где нет практически работы, школ, из этих сел были переселены молодые в основном семьи трудоспособного возраста. 162 человека. Из них 68 человек трудоустроены. 25-летний Виктор Апанасенко - один из тех, кто смог трудоустроиться по программе «Занятость-2020». Парень работает на стройке. Помогает ремонтировать сельский Дом культуры. Виктор АПАНАСЕНКО, мастер-отделочник: - Я отделочник, стены равняю, тут вот погрешности убираем, потом покрасим и все. Много людей вот так вот без работы сидят, пришли, получают нормальную зарплату. В рамках четвертого направления госпрограммы развитие сельских территорий, в Новоишимке идет капитальный ремонт центральной районной больницы. В этом году здесь обновят сразу три отделения: детское, гинекологическое и инфекционное. На эти цели выделено 62 миллиона тенге. Наталья КАРПОВА, заместитель главного врача районной больницы: - Государство пока дает нам такую возможность, это замечательно, что никаких денег больница потом не возвращает. В этом году в Новоишимке построят еще 20 домов. В первую очередь сюда планируют переселить детей-сирот и семьи репатриантов. Авторы: Нургуль Ахметова, Руслан Алиев, Дмитрий Рура, СКО, 24 KZ. 24.kz