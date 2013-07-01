Фото с сайта 24.kz Фото с сайта 24.kz Не просто рисование и танцы, нечто большее. Казахстанцы осваивают новые виды искусства. Чем увлекаются наши сограждане в свободное время? Без музыки и движений Курбанали Абуов не представляет своей жизни. Даже когда попал в аварию и ходить уже просто не мог, он все равно остался верен своему увлечению. И продолжил заниматься танцами, но уже на коляске. Этот вид искусства в Казахстане только развивается. Поэтому и численность танцоров не велика. Профессионально танцуют лишь 15 человек. Среди них и Курбанали. Зато преуспели в этом деле в России, Украине, Польше и других европейских странах. Курбанали АБУОВ, танцор: - Я выступал на международных конкурсах, в Голландии, Азербайджане. Весьма неплохие результаты. Они дались ценой постоянных тренировок. А вообще хочу сказать, что танцевать - это одно удовольствие. Это шаг к самосовершенствованию. И я всегда рад разучивать новые движения. Но пока мало танцуют у нас на колясках. Но все равно интерес есть. Интерес казахстанцев проявляется и в других направлениях искусства. Для кого-то рисовать - это не просто увлечение, а скорее потребность. Но рисуют в наше время не только традиционным методом - на бумаге и холстах. Люди умудряются писать на песке. Завораживающие картины получаются при использовании другой техники - на воде. Этот древнейший метод росписи зародился в Турции. Самое интересное, что изображение можно лицезреть не только на водной поверхности, но и перенести его на бумагу. Один из экстремальных видов выражения своей личности – паркур - набирает все большую популярность в Астане, и, в общем, по республике им занимаются все больше молодых людей. В столице около 100 паркурщиков, в республике число любителей достигает 3 тысяч. Передвигаться на любой поверхности и при любых условиях. Деревья, крыши, стены - не преграда для настоящих паркурщиков. Трейсеры легко проходят все препятствия. Именно они, мастера трюков, делают невозможное возможным. Паркур сочетает в себе элементы гимнастики, легкой атлетики, силовых упражнений. Но главное здесь все же владеть своим телом. Для Тимура Кадырбаева это не просто вид спорта, это целое искусство, которому он отдал четыре года своей жизни. Тимур КАДЫРБАЕВ, трейсер: - Искусство передвижения по городу через препятствия. Адреналин, свобода, когда летишь. Чувство такое именно привлекает. Хоть и экстремально, и опасно, но мы любим этим заниматься. Мне кажется, это наше призвание. Казахстанцы активно осваивают новые виды искусства. Танцы на колясках, рисование на воде, паркур - и это не полный список их увлечений. Занятий, которые действительно людям по душе, очень много, кто-то уже нашел себе отдушину, а кто-то еще в поиске. Авторы: Шолпан Найманбаева, Омирбек Изимов, Мейрамбек Ахмаханов, 24 KZ. 24.kz