Тысячи людей собрались на центральной площади Тахрир в египетском Каире. Египтяне требуют отставки нынешнего президента страны Мухаммеда Мурси. Однако, кроме представителей оппозиции, в столице также собрались и сторонники главы государства. И не без повода. Ведь сегодня вступлению Мурси на пост лидера страны исполнился ровно год. На данный момент оппозиционные силы собрали уже более 22 миллионов голосов против действующего президента. Но, сам Мухаммед Мурси заявил, что намерен править страной пирамид до 2016-го года.