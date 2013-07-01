Фото с сайта versia.am Фото с сайта versia.am Нападение на съемочную группу «Первого канала «Евразия» совершено в Бейруте. Журналисты снимают в Ливане фильм об Арабской весне и ее причинах. По словам режиссера проекта Александр Замыслов, инцидент произошел ночью в одном из южных пригородов Бейрута. Съемочная группа записывала интервью с корреспондентом журнала «Тайм» Раями Айшей. Журналист расследовал нелегальное поставление оружие сирийским и ливанским оппозиционерам. Во время записи на улице появилось около двадцати ливанцев на машинах и скутерах, которые предположительно состоят в районной преступной группировке. Они потребовали удалить все записи. Тогда второй режиссер, Владислав Колесов, попытался незаметно вынуть карту памяти из камеры и спрятать ее. Члены группировки, как пишет Капитал, заметили это и сломали Колесову руку. Тогда наши соотечественники для сохранения жизни и видео вступили в переговоры с лидером ливанцев. Он предложил им заплатить за право на дальнейшую работу над фильмом, что и сделали казахстанские журналисты. kursiv.kz