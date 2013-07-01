Фото с сайта gorod48.ru
Глава государства подписал закон, запрещающий пропагандировать нетрадиционные сексуальные отношения среди несовершеннолетних
Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете гей-пропаганды среди детей. Текст соответствующего документа размещен на официальном портале правовой информации.
Согласно подписанному президентом закону, для частных лиц устанавливается штраф в размере до пяти тысяч рублей. Должностным лицам за подобные действия грозит штраф на сумму до 50 тысяч рублей, а юридическим — на сумму до одного миллиона рублей.
При этом за пропаганду нетрадиционных сексуальных отношений через Интернет и СМИ предусмотрены более жесткие санкции. Так, для граждан максимальный размер штрафа составляет до 100 тысяч рублей, а для должностных лиц — до 200 тысяч рублей. Юридическим лицам грозит денежное взыскание в размере до одного миллиона рублей, причем для них предусмотрена и альтернативная форма наказания в виде приостановления деятельности на срок до 90 суток.
Кроме того, по новому закону могут выписываться штрафы за распространение информации, направленной на повышение привлекательности для детей гомосексуальных отношений и создающей у них «искаженное представление о социальной равноценности традиционных и нетрадиционных отношений».
В апреле этого года Путин говорил, что он как президент считает свои долгом защищать права геев. Глава государства отмечал, что «с этим сообществом нужно достичь консенсуса». При этом тогда президент повторил свое давнее наблюдение о том, что гомосексуализм не улучшает демографию. «Я считаю необходимым защищать права сексуальных меньшинств. Но согласимся, что однополые браки на свет детей не производят», — заявлял Путин.
Впоследствии о сексуальных меньшинствах президент высказалася на пресс-конференции в Финляндии, состоявшейся 25 июня. Как сказал глава государства, в этой скандинавской стране полагают, что детей не нужно ограждать от гей-пропаганды. «Не ограничивайте, мы не собираемся вмешиваться в ваши вопросы. А мы будем ограничивать, так, как решили депутаты Государственной думы. Просим не вмешиваться в наше регулирование», — пояснил Путин.
Введение крупных штрафов за пропаганду однополых отношений среди несовершеннолетних Совет Федерации одобрил 26 июня. А Государственная дума приняла соответствующие поправки 11 июня. Во время рассмотрения проекта закона депутатами он претерпел ряд изменений. В частности, из текста убрали термин «гомосексуализм», заменив его на «нетрадиционные сексуальные отношения». Законопроект был внесен в парламент в марте 2012 года.
В ходе принятия закона в парламенте у стен Госдумы проходили акции протеста, организованные сторонниками ЛГБТ-движения. В ответ их действиям на демонстрации выходили и противники гей-пропаганды. Каждый раз акции как сторонников, так и противников законопроекта, оборачивались потасовками и массовыми задержаниями.
На данный момент закон, подобный подписанному президентом, уже действует в ряде российских регионов. Он, в частности, принят в Архангельской, Рязанской, Костромской, Новосибирской и Калининградской областях.
