Делегация Еврокомиссии в Загребе перед началом празднования вступления Хорватии в ЕС. Фото: AFP Делегация Еврокомиссии в Загребе перед началом празднования вступления Хорватии в ЕС. Фото: AFP Хорватия в ночь на понедельник, 1 июля, официально вступила в Евросоюз. Как передает Agence France-Presse, страна стала 28-м членом ЕС ровно в полночь по местному времени (2:00 по Москве). Хорватский язык стал 24-м официальным языком Евросоюза. Жители Хорватии празднуют вступление по всей стране. Главные праздничные мероприятия проходят на центральной площади Загреба, где собралось около 20 тысяч человек. Их поприветствовал председатель Еврокомиссии Жозе Мануэл Баррозу. С 1 июля представители Хорватии официально начнут работу в органах ЕС. Так, бывший вице-премьер хорватского правительства Невен Мимица станет комиссаром по защите прав потребителей. В Европарламенте Хорватия получила 12 мест (из 766-ти). Депутатами станут представители партий, набравших наибольшее количество голосов на выборах в Европарламент, прошедших в Хорватии в апреле 2013 года. Также с 1 июля на месте делегации ЕС в Загребе откроется представительство Еврокомиссии. Договор о вступлении в ЕС Хорватия подписала в декабре 2011 года. В январе 2012 года был проведен референдум, на котором большинство жителей страны выступили за интеграцию. lenta.ru