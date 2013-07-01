Барак Обама во время африканского турне. Фото: Jason Reed / Reuters Барак Обама во время африканского турне. Фото: Jason Reed / Reuters Барак Обама пообещал выделить африканцам семь миллиардов долларов на развитие электроэнергетики. Об этом 30 июня сообщает Agence France-Presse со ссылкой на официальное заявление Белого дома. Деньги, среди которых будут государственные и частные инвестиции, выделят в рамках программы «Энергия Африке» («Power Africa»). Помощь пойдет только странам Черной Африки (регион, находящийся южнее Сахары). Среди получателей будут Эфиопия, Либерия, Нигерия, Танзания и Гана. По данным американских властей, в этих странах почти две трети населения живут без электроэнергии. Белый дом рассчитывает, что на выделенные средства африканцы построят электростанции различного типа, а также будут разрабатывать залежи нефти и газа. В США также считают, что улучшенная электроэнергетика привлечет в Африку инвесторов. Официально о выделении денег Барак Обама объявит 30 июня во время выступления в Кейптауне, куда он заедет в рамках своего турне по странам Африки. Всего, как сказано в заявлении Белого дома, для полного обеспечения Черной Африки электричеством необходимо 300 миллиардов долларов. lenta.ru