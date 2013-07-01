Иллюстративное фото с сайта topguns.ru Иллюстративное фото с сайта topguns.ru Полицейские Шалкарского района по горячим следам раскрыли преступления 18 летнего парня, который ранил 3 своих сверстников из обреза. 27 июня  в РОВД Шалкарского района поступило сообщение о том, что около 00.55 мин на одной из улиц жителей города Шалкар стреляли из обреза охотничьего ружья из хулиганских побуждений. В ходе проведения проверки данного факта, было установлено, что, две группы собрались около одной из школ города для выяснения отношений. В результате чего трое парней получили огнестрельные ранения. В ходе проведения ОРМ по подозрению совершения данного преступления был задержан 18 летний житель города Шалкар. Подозреваемый признался в совершении данного преступления. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 257 ч.3 УК РК "Хулиганство, совершенное с применением огнестрельного оружия". Санкция данной ст. предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 3-х до 7 лет. Кроме того, во дворе детского сада полицейские обнаружили обрез охотничьего ружья 16 калибра. У одного из потерпевших было изъято незарегистрированное гладкоствольное ружье, которое он прихватил с собой на «разборку». В настоящее время согласно 132 ст. УПК РК подозреваемый водворен в ИВС г. Шалкар. На месте происшествия были обнаружены гильзы, контейнера и 2 сотовых телефона которые приобщены к материалам уголовного дела для укрепления доказательной базы.