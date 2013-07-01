Иллюстративное фото с сайта www.lenta.mobus.com Иллюстративное фото с сайта www.lenta.mobus.com По данным акимата Макатского района, в селе Байшоныс из-за сильного ураганного ветра 145 домов остались без электричества. Чрезвычайная ситуация произошла вчера вечером. В результате сильного ветра, порой достигавших до 25 м/с, произошли обрывы на линиях электропередач. Были повреждены 9 электрических столбов. К счастью, жертв и пострадавших нет. На ремонтно-восстановительные работы была задействована техника АО «Атырау Жарык».