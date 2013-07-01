Фото с сайта independent.co.uk Фото с сайта independent.co.uk 30 июня в Атырау произошло событие, которого ждали без малого восемь лет. Ровно 8 лет назад был заложен первый камень в строительство уникальной комплексной установки. Одного из ключевых производственных объектов Северо-Каспийского проекта завода «Болашак». На церемонию запуска этого объекта в Атырау прибыл президент Казахстана Нурсултан НАЗАРБАЕВ и премьер-министр Великобритании Дэвид КЭМЕРОН. Кстати, стоит отметить, что это первый визит Кэмерона в Казахстан. - Так как я задержался в своем полете из Пакистана, я приземлился и попросил прощение у господина президента за то, что я практически на час задержался во время поездки, а он сказал, так как он ждал 20 лет моего визита, 20 лет ждал действующего премьер-министра, то это маленькая задержка и для меня большая честь, - сказал Дэвид КЭМЕРОН при посещении завода «Болашак». В ходе церемонии запуска завода президент Казахстана поздравил всех с запуском одного из ключевых производственных объектов Северо-Каспийского проекта завода «Болашак». - Ровно 8 лет назад мы заложили первый камень в строительство уникальной комплексной установки. Давая заводу имя «Болашак», я вкладывал в это название особый смысл. Нами двигало твердое убеждение, что он станет символом процветания будущего Казахстана. Сегодня достигнут один из знаковых рубежей на пути к осуществлению этой цели, - сказал Нурсултан НАЗАРБАЕВ. Премьер-министр Великобритании отметил, что приехал в Атырау с президентом для того, чтобы своими глазами увидеть впечатляющее развитие комплекса Кашаганского месторождения. - С моей точки зрения это является символом того, как казахстанская нефтегазовая отрасль развивается. Статистика говорит сама за себя, здесь на Кашагане 92 км. трубопроводов наземных объектов до комплекса «Болашак», который будет перерабатывать более 25 млн тонн сырой нефти и 6 млрд кубометра газа в год. Пожалуй, это впечатляющие масштабы. И мне также очень приятно, что ключевую роль сыграли британские компании. Я уверен, что объединенное королевство имеет уникальные знания и опыт в нефтегазовой отрасли, - подчеркнул Дэвид КЭМЕРОН. В завершении высокий британский гость привел даже поговорку. - В Казахстане есть поговорка, в которой говорится, что перед тем, как будешь пить из колодца, пожалуйста, помни человека, который построил этот колодец. И завершая свое выступление, позвольте выразить благодарность всем людям, всем бизнесменам, всем работникам и всем руководителям, которые непосредственно отвечали за реализацию этого мощнейшего проекта. Выражаю свое поздравление всем за такое достижение, - сказал Дэвид КЭМЕРОН.