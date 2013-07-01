Знакомство с новинкой робототехники прошло накануне в ходе церемонии запуска завода по комплексной подготовке нефти и газа "Болашак" в Атырауской области. «Сенсабот» является ярким примером технологических новшеств, разработанных специально для Кашаганского проекта. Интересно, что робот - это по сути совместный продукт американских и казахстанских ученых. Он был спроектирован в национальном центре робототехники в США, а беспроводную связь обеспечили в Назарбаев Университете. - На первом этапе дистанционно управляемый «Сенсабот» будет оснащен датчиками газа и вибраций, а также одиннадцатью камерами, что позволит проводить осмотр в любое время суток. Эта часть проекта будет готова к внедрению к концу 2014 года. На втором этапе разработки, к концу 2015 года, «Сенсабот» будет готов к выполнению опасных заданий, таких как сбор образцов, закрывание и открывание клапанов, приведение в действие переключателей,- рассказал корреспонденту "Мой ГОРОД" инженер-разработчик. Отметим, что проект по освоению Кашагана стал самым крупным и по количеству занятых в нем людей. С начала проекта здесь в общей сложности было задействовано более пятидесяти тысяч человек. Сегодня на проекте занято 18, тысяч человек, 75% из них казахстанцы.