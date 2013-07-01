Кроме того у сельских акимов расширяются полномочия - у них появится собственный бюджет, они смогут выписывать штрафы, привлекать к административной ответственности. - В июне глава государства подписал закон о разграничении полномочий межуровневого государственного управления, - рассказал. - В соответствии с данным законом местные органы самоуправления впервые будут иметь собственные бюджеты, - За акимами сельских округов будет закреплено 67 новых функций в социальной сфере, организации помощи социально неимущим слоям населения, организации общественных работ и по другим вопросам. Кроме того АДБРАХИМОВ отметил, что акимам будут представлены права по формированию собственных доходов, включающих доход от аренды имущества, отдельные виды штрафов, плата за размещение наружной рекламы, а также другие источники, не противоречащие законодательству. - Всего будет избрано 2457 акимов, что составляет 91,5% от общей численности акимов, - сообщил. - Избирательные компании имеют региональный статус и будут финансироваться из средств местного бюджета. В общей сложности в 14 областях Казахстана планируется выделить порядка 594 миллионов тенге. В обеспечении избирательной компании будут задействованы 14 областных, 28 городских и 160 районных избиркомов. Все они работоспособны и прошли предварительное обучение. Некоторые районы ЮКО уже приняли решение о проведении выборов 5 августа. Всего в выборах будут участвовать 188 районных и городских маслихатов, насчитывающих 2602 депутата.