В Атырау «ножкам Буша» предпочитают местных кур

Продукция птицефабрики в Жылыойском районе значительно потеснила конкурентов, во многом благодаря своей цене и качеству, сообщает корреспондент портала «Мой ГОРОД». Птицефабрику в Жылыойском районе открыли в декабре прошлого года. Расходы на строительство объекта между собой поделили государство, предприниматель, плюс инвестиции. Мощность завода - 18 млн штук яиц и 60 тысяч кур, а также производство 75 тонн куриного мяса в год. Проект включен в региональную карту индустриализации. Использование современного оборудования позволяет значительно экономить площадь. К примеру, здесь на 1 тысяче квадратных метров на пяти ярусах содержатся пятьдесят тысяч голов птицы. Раньше это количество не превышало двадцать пять тысяч на той же площади. Экономическая выгода несомненна двойное увеличение выпуска продукции при том же количестве рабочего персонала. Практически все рабочие на птицефабрике - это жители районного центра. Таким образом, решается и вопрос занятости населения. Не обходится и без проблем. Директор фабрики говорит о необходимости развития всей птицеводческой отрасли. Это строительство не только птичников, а образование в идеале казахстанского кластера, куда бы входили инкубаторы, птицефабрики и производство кормов. Остро стоит и кадровый вопрос. - На производстве чувствуется отсутствие готовых, подготовленных кадров. Дело в том, что в отрасль молодые люди идут неохотно. Все мечтают быть юристами, банкирами, но никто не хочет быть зоотехником или ветврачом, - рассказал корреспонденту «Мой город» директор птицефабрики Айдар АЛПЫСОВ. Тем не менее, положительные результаты налицо. Всего за четыре месяца яйца местной птицефабрики смогли значительно потеснить конкурентов. Раньше яйца завозились из России, Украины, Беларуси и соседних регионов Казахстана. Доля местной продукции на районном рынке составляет около 80%.