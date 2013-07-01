Иллюстративное фото с сайта www.news.rambler.ru Иллюстративное фото с сайта www.news.rambler.ru Аким Таупского сельского округа Иргизского района Актюбинской области АКМУРЗИНА при предоставлении отпуска своему работнику не учла государственные праздники. Ее распоряжением подчиненному предоставлен очередной трудовой отпуск продолжительностью 24 календарных дня и дополнительно 7 экологических дней в мае. Однако аким не посчитала 7 мая - День защитника Отечества и 9 мая - День Победы праздниками. Ею были нарушены указанные требования законов, посчитали прокуроры, и на основании проверки работнику дополнительно предоставлены 2 дня отпуска.