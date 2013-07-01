Трагедия произошла в поселке Дарьинск. 50-летний мужчина пришел в гости к своей 73-летней знакомой и предложил ей заняться оральным сексом. Получив от пенсионерки отказ, мужчина оскорбился и решил её убить. Несколько раз он ударил женщину молотком по голове, а затем задушил её бюстгальтером. В доме убитой сельчанин взял ее сотовый телефон, который позже полицейские нашли у него дома при обыске, а также 7 тысяч тенге. - Тревогу забили соседи, - рассказал. - Несколько дней подряд пенсионерка не выходила на улицу, не копалась на огороде, поэтому 23 июня они вошли к ней в дом. Увидели на полу одеяла и плед, а под ними - тело старушки. Труп уже был в выраженном гнилостном состоянии. Судмедэкспертиза установила, что смерть наступила в результате открытой черепно-мозговой травмы, также был перелом правой височной кости. Эксперты установили, что смерть женщины наступила больше пяти дней назад. - Мужчине предъявлено обвинение по статье 96 УК РК "Убийство", - сообщила. - Следственные органы обратились в Зеленовский районный суд №2 с ходатайством о даче санкции на арест обвиняемого, совершившего тяжкое преступление. С санкции суда он арестован на время следствия.